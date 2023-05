Bari, Maiello: “Südtirol? Ci hanno messi in difficoltà, ma possiamo ribaltarla”

La beffa oltre la sconfitta. Il Bari è scivolato in casa del Südtirol proprio nei minuti finali della sfida, complicando il passaggio del turno. Un gol beffardo che conferma le ambizioni della squadra allenata da Pierpaolo Bisoli, ma attenzione alla risposta dei galletti. Replica che è arrivata direttamente dal centrocampista Raffaele Maiello , il quale ammette la bravura degli avversari, ma non ha dubbi riguardo il ritorno: "Sono veramente dispiaciuto per aver subito gol nel recupero - riporta Tuttobari.com -. Ammetto che giocare contro le squadre di Bisoli non è mai semplice, ma è anche vero che potevamo e dovevamo fare di più. In ogni caso, sono convinto che possiamo ribaltare il risultato".

Concentrandosi più sulla partita in se, il centrocampista ha parlato più di demeriti che lode dell'avversario. Come affermato in precedenza, secondo Maiello il Bari poteva e doveva fare di più: "Beh, nel primo tempo qualche pericolo lo abbiamo creato. È stato nella ripresa che entrambe le squadre si sono abbassato e state attente a non subire". Infine, riguardo il risultato finale di 1-0 per il Südtirol segnato al 92': "A mio parere, il pareggio sarebbe stato giusto. Ma si vedrà al ritorno, noi ce la metteremo tutta per ribaltare il risultato". Ricordiamo che il match di ritorno si giocherà nella serata di venerdì prossimo, il 2 giugno, allo Stadio San Nicola.