"Ero a casa e Terranova mi ha chiamato per dirmi che il direttore voleva parlare con me. Ci siamo visti per un'ora a Milano con Polito e una settimana dopo ci siamo messi d'accordo". Ha esordito in questo modo Jeremy Menez ai microfoni di RadioBari per raccontare gli inizi della trattativa che l'hanno poi portato a dire di sì al Bari.