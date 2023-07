Bari, Mignani confermato per il prossimo anno: ora si tratta il rinnovo

Michele Mignani continuerà ad essere l'allenatore del Bari. Anche il prossimo anno, anche le prossime stagioni. La conferma arriva direttamente dalla riunione della scorsa settimana con la società, dove le parti si sono trovate d'accordo in un'unità di intenti per il futuro dei galletti. L'obiettivo per il prossimo anno è quello di riportare il club in massima divisione, in quella Serie A che quest'anno era proprio ad un passo e che è sfuggita a soli pochi minuti dal fischio finale. E secondo Sky Sport si va pure oltre, si guarda anche al prossimo futuro con il club che avrebbe intenzione di prolungare il contratto dell'allenatore (in scadenza a giugno 2024). Confermato anche il d.s. Ciro Polito ma per lui non ci sarà nessuna trattativa per il rinnovo, va in scadenza nel 2025.