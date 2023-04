Bari, Mignani: “Genoa ha promozione diretta in A in mano ma noi…”

Il Bari si appresta a sfidare il Cittadella nella gara di lunedì 1 maggio per il campionato di Serie B. Una sfida importantissima anche in ottica possibile promozione. Ecco perché mister Michele Mignani è stato piuttosto diretto in conferenza stampa.

SPERANZA - "Se la scorsa settimana non avessimo vinto a Pisa il discorso secondo posto sarebbe già stato chiuso. Il Genoa ha nelle sue mani la promozione, perché con tre vittorie nelle prossime tre è in Serie A. Dobbiamo pensare a noi stessi, l'unico modo per avere un lume di speranza è battere il Cittadella. Se dovesse accadere sarà un'altra piccola impresa, il Cittadella ha bisogno di punti, è una squadra che non muore mai, conosce il campionato da tanto tempo, anche nelle difficoltà riesce a venirne fuori, sarà una partita difficile", ha detto Mignani.