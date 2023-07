Bari, Nasti: “San Nicola da far tremare le gambe, vorrei tanto la 9”

Intervenuto ai canali ufficiali del club, Marco Nasti ha parlato dell'approdo al Bari. L'attaccante scuola Milan non vede l'ora di scendere in campo e rende nota la sua "posizione" preferita: "Voglio essere il più vicino possibile alla porta. È li che mi trovo meglio. Amo attaccare il primo palo e fare gol, per questo motivo vorrei prendere la 9... è un numero che ho sempre usato e che mi ha portato fortuna. Poi è il numero del bomber". Il classe 2003 è l'ultimo arrivato della banda di Mignani, con l'accordo raggiunto sulla base di un prestito con opzione per il riscatto e controriscatto.