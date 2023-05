Bari-Reggina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 14 per la 37esima giornata di Serie B. Bari e Reggina si daranno battaglia al San Nicola oggi.

Redazione ITASportPress

Bari-Reggina scenderanno in campo al San Nicola oggi, sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 per la 37esima giornata di Serie B. Match importantissimo per entrambe le squadre che vogliono disputare i playoff per la A. Padroni di casa già certi di farlo, ospiti che hanno bisogno di punti dopo le varie vicende societarie e le penalizzazioni.

Bari-Reggina, le ultime Il Baridi mister Mignani cerca una bella prova con Caprile in porta. Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta in difesa. Centrocampo affidato a Benedetti, Maita, Bellomo. Saranno, invece, Morachioli e Cheddira a sostenere Antenucci di punta.

Nella Reggina, Inzaghi si affiderà a Contini in porta. Loiacono, Gagliolo, Camporese in difesa. Pierozzi, Crisetig, Fabbian, Hernani e Di Chiara a centrocampo da destra a sinistra. In avanti spazio a Strelec con Rivas.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Bari e Reggina in programma oggi, sabato 13 maggio 2023 alle ore 14 e valida per la 37esima giornata, potrà essere seguita dai tifosi e appassionati anche in diretta tv e streaming.

Sarà grazie a DAZN, Helbiz Live e Sky che i fan potranno vedere la partita. Con le prime due emittenti in streaming e con Sky in tv e con Sky Go. In ogni caso la visione è disponibile pure su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

BARI (4-3-2-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Benedetti, Maita, Bellomo; Morachioli, Cheddira; Antenucci.

REGGINA (3-5-2): Contini; Loiacono, Gagliolo, Camporese; Pierozzi, Crisetig, Fabbian, Hernani, Di Chiara; Strelec, Rivas.