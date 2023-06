Bari, tre maxi schermi al San Nicola per assistere alla finale playoff

Il San Nicola apre le porte ai tifosi in occasione dell'andata della finale Cagliari-Bari playoff di Serie B. Con tre maxi schermi allestiti sul campo, il club spera di ricreare quell'ambiente che solo poche settimane fa abbiamo visto a Napoli per la vittoria dello Scudetto, chiamando a raccolta diversi tifosi. Soprattutto coloro che non avranno la possibilità di seguire la squadra di Mignani in Sardegna, all'Unipol Domus. Come si legge dal comunicato dello stesso club, i biglietti avranno un costo di 5 euro ciascuno e saranno messi in vendita a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 7 giugno. L'ingresso sarà inoltre gratuito per i bambini fino a 5 anni non compiuti, purché stiano in braccio al genitore e non occupino un posto.