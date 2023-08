Bari, tre obiettivi di mercato. Menez operato: i tempi di recupero

Il mercato del Bari condotto dal d.s. Ciro Polito potrebbe accendersi prima del gong finale previsto per domani alle 20. I galletti seguono Aramu del Genoa, e gli attaccanti Okaka e Forte. C'è anche un difensore per Mignani in arrivo. Intanto per notizie che riguardano il campo c'è da evidenziare le condizioni di salute di Menez. Tramite nota ufficiale pubblicata dallo stesso club, il Bari ha reso note le condizioni dell'attaccante Jeremy Menez, infortunato di recente con rottura del legamento crociato. "SC Bari comunica che Jeremy Menez è stato sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - si legge sul sito dei galletti -. L'intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà già da oggi il percorso riabilitativo". L'attaccante si era infortunato lo scorso 18 agosto durante la gara Bari-Palermo. Visto il buon esito dell'operazione, il suo rientro all'attività agonistica è stimato per circa 5 mesi.