Benevento-Reggina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 14 per la 33esima giornata di Serie B. Sfida importante tra Benevento e Reggina.

Benevento-Reggina si sfideranno per la 33esima giornata di Serie B oggi, sabato 15 aprile 2023 alle ore 14. Match molto importante per le due squadre che inseguono obiettivi ben differenti.

Benevento-Reggina, le ultime Il Beneventoè ultimo in classifica e sta affrontando diversi scossoni in ottica squadra. Il match odierno potrebbe provare e migliorare la situazione anche se il clima sarà, ovviamente, teso. In campo per le Streghe di Agostinelli ci saranno Simy e Pettinari in avanti sostenuti da Ciano alle loro spalle. In mezzo Spazio a Viviani con Tello e Karic. In difesa davanti a Paleari ci saranno Veseli, Glik, Tosca e Foulon.

Nella Reggina di Inzaghi che vuole confermarsi in piena zona playoff, spazio a Rivas con Strelec in avanti. Mentre in difesa davanti a Colombi il terzetto Loiacono, Camporese, Cionek.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Benevento e Reggina si giocherà, come anticipato, oggi sabato 15 aprile 2023 alle ore 14 per la 33esima giornata di Serie B.

La sfida potrà essere seguita in diretta tv e in live streaming grazie a DAZN, Helbiz Live e Sky. In particolare anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc. Con Sky in streaming anche con Sky Go.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

BENEVENTO (4-3-1-2): Paleari; Veseli, Glik, Tosca, Foulon; Viviani, Tello, Karic; Ciano; Simy, Pettinari. Allenatore: A. Agostinelli.

REGGINA (3-5-2): Colombi; Loiacono, Camporese, Cionek; Hernani, Fabbian, Di Chiara, Majer, Pierozzi; Rivas, Strelec. Allenatore: F. Inzaghi.