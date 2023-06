Brescia, Cellino: “Il futuro del club non appartiene a me”

E ancora: "Brescia deve essere iscritta in A e non in B, perché è una società che ha tutto della Serie A. Perché c’è qualche società che non ha manco i palloni. In Italia se non fai i centri sportivi, non fai gli stadi, allora io sono un coglione che ha fatto il centro sportivo e lo stadio a Brescia. Qui si spendono i soldi per i procuratori, per strapagare i giocatori, per altri costi. Però non si spende un soldo per fare gli stadi, per fare strutture. Se le strutture non sono importanti in un paese che vuole fare lo sport, cosa sono?".