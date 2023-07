Brescia di nuovo in B, Cellino: “Commenterò solo sentenza definitiva”

Intanto, però, sono state rese note in via ufficiale le date del ritiro, che prenderà il via domenica 16 luglio da Torbole Casaglia e terminerà lì il giorno 27. Si attende anche il programma delle amichevoli e, come riferito dal Corriere, non è stata programmata una seconda fase del ritiro fuori provincia anche per questioni di budget. Inoltre sempre per motivi di austerity, la squadra rimarrà lì per gli allenamenti e per pranzi e cene, mentre le Rondinelle riposeranno all’hotel Villa Fenaroli a Rezzato, dove hanno sempre soggiornato anche le big del calcio italiano nelle ultime sfide al Rigamonti.