Brescia, scelto il nuovo allenatore: ecco di chi si tratta

Il Brescia di Massimo Cellino ha scelto il nuovo allenatore: la società lombarda sarà presto allenata da Rolando Maran. Dopo un lungo casting, in cui sono stati contattati diversi allenatori (da Vecchi a D'Angelo), alla fine si è scelto per l'ex allenatore del Pisa. Rolando Maran, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha raggiunto l'accordo per un contratto fino al 30 giugni 2024 cn opzione per un'altra stagione, fino al 2025. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare la firma del contratto e l'annuncio ufficiale.