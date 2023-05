Brutte notizie Parma: problema muscolare per Gigi Buffon

Brutte notizie giungono da casa Parma, che perde il suo portiere titolare per un paio di giorni e non solo. Si, perché - secondo quanto riportato da SkySport - Gianluigi Buffon avrebbe riscontrato un problema muscolare già nel corso della sfida contro il Cagliari. Se nel primo tempo il campione è riuscito a stringere i denti e restare in campo, nella ripresa si è visto costretto a richiedere la sostituzione lasciando i guantoni a Chichizola. Il problema che inizialmente sembrava nulla di grave però si è andato complicando, fino alle condizioni odierne. Per cui, la presenza del numero 1 per la sfida di ritorno di sabato prossimo è altamente improbabile.