Buffon ha deciso di lasciare il calcio giocato, nei prossimi giorni l’annuncio

Il portiere ha deciso per l'addio al calcio, niente ultimo anno al Parma o Arabia Saudita. Vuole dedicarsi alla famiglia

La decisione sembra ormai vicina: Gianluigi Buffon ha scelto di appendere i guantoni al chiodo e lasciare il calcio una volta per tutte. Decisione vicina e nei prossimi giorni il portiere la annuncerà al grande pubblico. Ora è il momento di dedicarsi ad altro, come la famiglia. Lascerà il Parma e con esso la fascia di capitano, che così passa a Estevez. Ricordiamo che il portiere ha declinato un'offerta di oltre 30 milioni di euro per due stagioni dall'Arabia Saudita, nel suo futuro c'è una possibile carriera da dirigente.