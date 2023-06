"La mancata promozione può incidete sulla scelta per il futuro? Ripeto, non ho ancora parlato con Gigi, ma non credo possa incidere questo".

Sulla lacrime dopo l'uscita dal playoff: "Lacrime d'addio? Assolutamente no, è stata una reazione naturale per la manifestazione d'affetto che hanno fatto i tifosi. Era senz'altro dispiaciuto per il mancato approdo in finale e per non aver fatto felici i suoi tifosi", ha spiegato l'agente di Buffon.