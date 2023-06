Cagliari, Ranieri: “Contro il Bari serviranno determinazione e volontà”

Intervenuto in conferenza stampa, Claudio Ranieri ha parlato della finale Cagliari-Bari di giovedì 8 giugno. Il tema caldo non è tanto la sfida in sé - solo all'andata con ritorno programmato per domenica - quanto il grande ambiente che vi si respira intorno: "Ci vogliono grande determinazione e volontà - ha dichiarato il tecnico - sappiamo che ci giochiamo l'intera stagione in due sole partite. Abbiamo con noi un popolo, un'isola, e mi dispiace solo di non avere uno stadio da 50mila posti. Non possiamo ospitarvi tutti". Ma non ci sono dubbi, il tecnico è convinto che il dodicesimo uomo in campo si farà sentire acche all'Unipol Domus, struttura dalla capienza di 16.000 posti.