Cagliari-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Battaglia alla Unipol Domus di Cagliari tra sardi e Ternana. Appuntamento alle 16:15 per la 35esima giornata di B.

Cagliari-Ternana si gioca oggi, domenica 30 aprile 2023 alle ore 16:15 per la 35esima giornata del campionato di Serie B. Match molto importante in Sardegna con i padroni di casa che non vogliono perdere altri punti per il discorso playoff.

Cagliari-Ternana, le ultime I padroni di casa del Cagliaridi mister Ranieri scenderanno in campo davanti al proprio pubblico con Radunovic a protezione dei pali. Zappa, Dossena, Obert, Barreca in difesa. Nández, Makoumbou, Deiola con Rog più avanzato in mezzo al campo e il tandem Lapadula-Pavoletti in avanti.

Ternana di Lucarelli con Iannarilli tra i pali. Diakité, Mantovani, Sorensen, Corrado in difesa. Agazzi, Coulibaly, Palumbo a centrocampo. Partipilo a sostegni di Favilli, Falletti.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Cagliarie Ternana si giocherà, come detto, oggi domenica 30 aprile 2023 alle ore 16:15 e sarà valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B.

Tifosi e appassionati che non potranno essere allo stadio potranno vedere in diretta tv e streaming la gara grazie alle emittenti DAZN, Helbiz Live e Sky.

In modo particolare i fan sardi e degli ospiti potranno seguire la gara in diretta streaming con le prime due emittenti e con Sky Go per quanto riguarda gli abbonati Sky. Il servizio è disponibile anche per dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Barreca; Nández, Makoumbou, Deiola; Rog; Lapadula, Pavoletti. All. Ranieri.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Diakité, Mantovani, Sorensen, Corrado; Agazzi, Coulibaly, Palumbo; Partipilo; Favilli, Falletti. All. Lucarelli.