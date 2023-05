Cagliari, Viola: “A Parma ci attende un’altra sfida molto difficile”

Una vittoria degna del massimo campionato italiano. Si, perché il Cagliari di Claudio Ranieri non ha mollato nemmeno per un secondo contro il Parma. Andati sotto di due gol nella prima frazione, i rossoblu non solo hanno ripreso in mano la situazione riportando il risultato in pareggio, ma anche segnato la rete del vantaggio che in ottica ritorno potrebbe rivelarsi fondamentale. Ne è dello stesso parere anche Nicolas Viola, il quale ammette le difficoltà mostrate nel primo tempo: "Inizialmente abbiamo sofferto il gioco del Parma, comunque loro sono una squadra costruita per vincere - ha dichiarato il centrocampista nel post partita - . Non c'è dubbio, è una tra le rose più complete del campionato".