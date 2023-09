Catanzaro, Ambrosino torna in gruppo. Presentata la terza maglia

Buone notizie per mister Vivarini, che per la prossima sfida contro il Parma potrà contare anche su Giuseppe Ambrosino. L'attaccante ha recuperato dall'infortunio riscontrato a inizio stagione con il Napoli e presto tornerà ad allenarsi in gruppo. Innesto importante anche per continuare la scia di buone prestazioni per il Catanzaro, che ad oggi rimane primo in Serie B con un bottino di dieci punti. Nella stessa giornata, inoltre, il club ha presentato tramite profili social la nuovissima terza maglia. Con una trama molto particolare, il third Kit firmato da EyeSportWear avrà un blu predominante con i tipici colori giallo e rosso ad evidenziare i dettagli.