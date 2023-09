Catanzaro, Vivarini: “B campionato lungo e difficile. Per la classifica è…”

Vincenzo Vivarini allenatore del Catanzaro ha parlato dopo la vittoria contro il Lecco, facendo prima una disamina del match di Serie B per poi esprimersi sul campionato in sé. Riguardo la partita, vinta per 3-4: "Credo che in realtà abbiamo giocato un gran bel primo tempo, anche se abbiamo trovato il raddoppio solo nel secondo - ha esordito il tecnico -. Fino a quel momento era tutto sotto controllo, avevamo creato tante occasioni e concretizzato il giusto. Poi il Lecco è venuto fuori. Hanno iniziato a pressare e ci hanno messi in difficoltà, pur sfruttando qualche nostro errore. Così abbiamo subito due gol da corner, che rivedremo per capire bene cosa e dove abbiamo sbagliato". In conclusione: "Non posso non fare i complimenti al Lecco per lo spirito messo in campo".