Catanzaro, Brignola: “Serie B difficile, un minimo errore e puoi…”

Il Catanzaro deve smaltire le scorie di Parma. Una sconfitta troppo pesante per una squadra che da neopromossa tanto stava facendo bene. E proprio su questo punto preme Enrico Brignola , che in conferenza stampa ha chiarito riguardo la disfatta per 0-5 e alzato la testa verso le prossima contro il Bari.

PARMA: L'attaccante ha iniziato parlando della pesante sconfitta arrivata in casa, contro un Parma veramente troppo forte. "Dobbiamo capire che ora siamo in Serie B e certi errori non ce li possiamo permettere - ha esordito Enrico Brignola -. Lo scorso anno quando si perdevano alcuni palloni non ti attaccavano mai perché eravamo più forti degli altri, ora dobbiamo essere bravi noi ad uscire tutti insieme per evitare quanto successo contro il Parma. La B è davvero difficile. Per salire o scivolare in classifica basta poco". Poi riguardo il campionato: " E’ un campionato molto equilibrato ma penso che il Catanzaro possa fare una grande stagione. Ci spero, noi alla fine lavoriamo duramente tutta la settimana per raggiungere questi obiettivi".