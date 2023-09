Catanzaro, Welbeck e Bombagi sopportati fino a gennaio

Sono rimasti a Catanzaro i due calciatori Nana Welbeck e Francesco Bombagi. Il centrocampista e l'attaccante entrambi ex Catania non hanno trovato una nuova squadra durante la riapertura del mercato per alcuni club e adesso resta da capire come proseguirà la loro avventura al Catanzaro. C'era stato un contatto con la Reggina ma è mancato l'accordo. Welbeck e Bombagi non rientrano nei piani di Vivarini e pertanto si alleneranno a parte fino a gennaio. Intanto in vista del match contro il Bari ci sono problemi per mister Vivarini che tra l'altro oltre agli infortunati non avrà Andrea Olivieri squalificato per tre turni. Ci aveva provato il Catanzaro a ridurre la sanzione e lo aveva fatto tramite un ricorso alla Corte sportiva d’appello, che ha confermato tutto e rigettato il ricorso del club. Ora la palla passa al mister, che dovrà trovare un modo per sostituirlo contro il Bari. Al suo posto avrebbe dovuto giocare Situm, ma è infortunato e starà a lungo fuori. Così molto probabilmente sarà Katseris a giocare a destra.