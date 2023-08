Catanzaro, per Keramitsis la Roma dice no

Come ricordato nei giorni scorsi, il mercato del Catanzaroè tutt'altro che concluso e serve rinforzare la difesa. Il club giallorosso è dunque alla ricerca di un difensore affidabile e studia l'operazione da un punto di vista finanziario. In pole pare esserci il giovane centrale della Roma Dimitrios Keramitsis, che però secondo SkySport è una trattativa complicata. Il classe 2004 ha dato il via libera per il trasferimento, ma manca ancora l'accordo con i giallorossi, club che ne detiene il cartellino. Secondo la fonte c'è ancora distanza tra domanda e offerta e il colpo poterebbe sfumare. In precedenza si era parlato di Massimiliano Mangraviti e Filippo Scaglia, due difensori esperti che sarebbero risultati utili ad una rosa come quella del Catanzaro. L'offensiva per Keramitsis significa dunque che le Aquile abbiano deciso per una duplice strada, un esperto ed un giovane da coccolare e far crescere. In questo caso, se dovesse sfumare la trattativa con la Roma, nel taccuino dei giallorossi c'è anche Alessandro Pio Riccio della Juventus. Tutto da scoprire.