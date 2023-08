Catanzaro, riapre il “Ceravolo” dalla sfida contro lo Spezia

Accolta l'istanza per la riapertura del "Ceravolo": le Aquile torneranno a casa già da mercoledì per la sfida contro lo Spezia

Buone notizie per il Catanzaro. Nelle ultime ore è stata accolta l’istanza per il riutilizzo dello stadio "Nicola Ceravolo" per la stagione sportiva 2023-2024. Per cui presto le Aquile torneranno a casa. La data segnata sul calendario è quella del prossimo 30 agosto, in occasione della sfida casalinga contro lo Spezia. A renderlo noto è stato lo stesso club giallorosso tramite comunicato ufficiale: "La società giallorossa, preso atto di tale decisione, ringrazia la Figc e la Lega B per la collaborazione dimostrata, certa che dal prossimo mercoledì i tifosi del Catanzaro potranno assistere alle gare interne della propria squadra del cuore nello storico stadio “Ceravolo”".