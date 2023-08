Catanzaro, sfuma Szyminski per la difesa: il nuovo obiettivo è Dermaku

Il Catanzaro è vigile sul mercato alla ricerca di un profilo che possa rinforzare il reparto arretrato. La squadra di Vincenzo Vivarini appare ben costruita, ma c'è solo qualcosa da sistemare qualcosa. Come al centro della difesa, per cui le Aquile del Sud hanno sondato diversi nomi. Sfumata la priorità Szyminski, il quale proprio non ne voleva sapere di vestire giallorosso, si punta al nuovo obiettivo Kastriot Dermaku. L'esperto difensore del Lecce (classe 1992) ha passato due stagioni difficili, sempre in preda agli infortuni. Ora pare pronto a scendere di categoria per giocare con più continuità. I dialoghi sono aperti e procedono con favore, un accordo potrebbe arrivare nei prossimi giorni.