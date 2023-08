Catanzaro, un arrivo e una cessione. Sta meglio il d.g. Foresti

Il Catanzaro ha le idee chiare sul mercato. Ieri si è assicurato Alfredo Donnarumma . L'attaccante ha lasciato la Ternana, per vestire la maglia giallorossa. Ha scelto il numero 99 il centravanti che dovrà arricchire il bottino di reti della squadra calabrese. L'accordo è arrivato sulla base di un prestito. Intanto il Catanzaro ha ceduto al Monopoli Fazio. Il comunicato: L’US Catanzaro 1929 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla SS Monopoli 1966 le prestazioni sportive del difensore Pasquale Fazio. A “Lito” va il ringraziamento di tutta la società per l’impegno profuso con la maglia gialorossa nelle ultime tre stagioni e un grande “in bocca al lupo” per la nuova avventura professionale.

FORESTI - Il comunicato del club sulle conizioni di salute del d.g Foresti: Dopo cinque giorni di degenza e due interventi di angioplastica coronarica, è stato dimesso dall’Unità operativa di Cardiologia dell’Ospedale “Pugliese-Ciaccio” il direttore generale dell’US Catanzaro 1929, Diego Foresti. Gli interventi sono perfettamente riusciti e il dg è in buone condizioni anche se necessita di un periodo di riposo per rimettersi completamente in forma. “Appena fuori dal reparto – commenta Foresti – sento il bisogno di esprimere la mia gratitudine a tutto il personale medico e paramedico che, in questi giorni, si è occupato di me con una professionalità propria di una vera eccellenza sanitaria. Comincio da colui che lo dirige, il dottore Vincenzo Ciconte, medico dalle straordinarie competenze ma anche capace di far funzionare alla perfezione una complessa macchina qual è la Cardiologia. Un grazie lo rivolgo ai dottori Alessandro Ferraro e Cristina Nesta per avermi accompagnato, passo dopo passo, ad affrontare i due interventi che ho subito e al dottore Francesco Arabia per la vicinanza che mi ha dimostrato. E poi la mia riconoscenza va al dottore Roberto Ceravolo, che ha seguito tutto l’iter diagnostico, e al dottore Fabio Falzea che, dopo una Cardio Tac di controllo, si è subito reso conto della gravità della mia situazione.