Catanzaro, Vivarini: “Bari grande piazza, vogliamo il doppio riscatto”

Il Catanzaro cerca il riscatto in casa del Bari questa domenica. Ne ha parlato l'allenatore delle aquile Vincenzo Vivarini , che in conferenza stampa di vigilia ha presentato la gara e caricato la sua squadra.

LA SFIDA: "Andremo a giocare in una grande piazza, in uno stadio spettacolare contro una squadra che ha fatto bene lo scorso anno e che si sta ripetendo anche in questa stagione" ha dichiarato Vincenzo Vivarini sugli avversari. Poi parlando della sfida: "Credo la gara sarà combattuta e richiederà molto lavoro tattico da parte nostra. Soprattutto in attacco, così da scardinare la loro difesa che non concede spazi. Abbiamo una rosa ampia alla quale mancheranno Iemmello, che ha avuto la febbre, e Ghion che ha ancora qualche problemino. Dico che ci saranno alcuni cambiamenti, in campo andrà chi ha giocato un po' meno". Tornando infine sulla pesante sconfitta contro il Parma: "Dovremo poi esser bravi a dimenticare quella brutta sconfitta. Ci è dispiaciuto tanto quel ko, quindi ora ci deve essere il doppio riscatto".