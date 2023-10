Catanzaro, Vivarini: “Complimenti ai ragazzi. Gol? Giocata provata e studiata”

L'allenatore ha prima elogiato gli avversari per la grande disposizione in campo, poi sulla sua squadra: "Un plauso a tutti, abbiamo giocato davvero molto bene"

Vittoria di misura delCatanzaro in un campo ostico come quello del Südtirol. Così, la squadra di Vincenzo Vivarini si porta in quarta posizione, sempre più vicina alla vetta della classifica ma comunque con qualcosa da migliorare. Lo ha detto lo stesso allenatore delle Aquile in conferenza stampa.