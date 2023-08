Catanzaro, Vivarini: “Dispiace non giocare al Ceravolo ma occhio alla Ternana”

"Dispiace non giocare al Ceravolo questa partita, ma dovremo stare attenti alla Ternana. È una squadra molto solida che conosce bene la categoria. Poi ha cambiato poco rispetto allo scorso anno e per batterli dovremo essere bravi a tenere il pallino del gioco". Queste le parole di Vincenzo Vivarini in conferenza stampa di presentazione per la sfida Catanzaro-Ternana, in scena stasera alle ore 20:30. L'allenatore delle aquile ha prima parlato degli avversari, poi si è soffermato sulla propria squadra. Secondo lui, c'è ancora molto lavoro da fare: "Le basi della passata stagione sono rimaste ed è questa la cosa importante. Pian piano anche i nuovi cominceranno ad assimilare i nostri principi e miglioreremo".