Catanzaro, Vivarini: “Il Südtirol lo conosciamo, sarà una gara… diversa”

Il Catanzaro farà visita al Südtirol questo sabato. Arrivando dalla precedente vittoria in rimonta contro la Samp, le aquile puntano al bottino pieno nonostante la gara presenti importanti difficoltà. Dello stesso parere è anche Vincenzo Vivarini , che intima i propri calciatori alla pazienza. "Sarà una gara molto particolare, sicuramente diversa rispetto a quella contro la Sampdoria" ha detto l'allenatore in conferenza stampa.

GLIAVVERSARI: "Sarà una partita complicata, ma credo e spero l’abbiamo preparata bene. Perché il Südtirol non è una sorpresa, lo abbiamo imparato a conoscere: ha giocatori di grande spessore fisico, atletico e tattico. Anche quest’anno si sta riconfermando, sul mercato ha preso giocatori giusti per un progetto tattico ormai ben delineato. E’ una squadra da affrontare con grande attenzione". Poi, andando ad elogiare gli avversari: "Il Sudtirol è una bella realtà della Serie B, si difende bene e concede pochissimi spazi. Noi però dobbiamo pareggiare la loro cattiveria, cercando di mettere bene in campo le nostre individualità e far vedere chi siamo. Io credo che abbiamo tutte le possibilità di far bene".