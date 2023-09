Catanzaro, Vivarini: “Parma la più forte del campionato, fatto il possibile”

Intervenuto in conferenza stampa, Vincenzo Vivarini ha commentato la dura sconfitta per 5-0 rimediata dal Catanzaro contro il Parma. L'allenatore si è giustificato elogiando gli avversari: "Sono la squadra più forte del campionato, li avevamo studiati bene ma non è servito a nulla. Abbiamo fatto il possibile".

SULLA PARTITA: L'allenatore ha spostato il nocciolo del discorso sulla partita in sé, analizzando criticità e le poche positività. "Le loro ripartenze sono state letali, non c'è che dire. Lo sapevamo ma non abbiamo potuto nulla. Ci hanno surclassato proprio a livello individuale, poi abbiamo iniziato a sbagliare ed ecco spiegato il motivo del 5-0 - ha spiegato Vivarini con un filo di rammarico -. Però c'è del positivo: usciamo da questo match prendendo una bella lezione che ci tornerà utile in futuro. Non ci possiamo permettere cali di concentrazione cosi come dobbiamo mantenere quell’ordine tattico che ha caratterizzato i nostri principi di gioco negli ultimi anni". Dopo la dura sconfitta, il Catanzaro si trova virtualmente in quinta posizione. C'è tempo per rialzarsi e puntare grandi obiettivi.