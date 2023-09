Catanzaro, Vivarini: “Puntiamo alla salvezza, lo dobbiamo ai tifosi”

Intervenuto alla trasmissione "11 in Campo", VincenzoVivarini ha parlato del campionato cadetto e di quelli che sono gli obiettivi stagionali del Catanzaro. L'allenatore ha preferito mantenere basse le aspettative e affermato che il campionato di B è particolarmente complicato: "Lo sapevamo, conoscevamo le difficoltà di questo campionato e dobbiamo essere bravi ad affrontarle nel modo giusto - ha esordito il tecnico -. Ora siamo solo agli inizi ma presto miglioreremo. Dico solo che il nostro obiettivo, al momento, è quello di mantenere la categoria conquistata con tanto sudore. Non possiamo fallire, lo dobbiamo ai nostri tifosi che con tanto amore ed entusiasmo ci seguono in ogni partita. Lo facciamo per loro, abbiamo una gran responsabilità".