Catanzaro, Vivarini: “Samp squadra di gran blasone, faremo la nostra partita”

Il Catanzaro è atteso oggi al Ferraris per affrontare la Sampdoria. La gara si prospetta piena di colpi di scena, dove il minimo errore ne potrebbe cambiare l'inerzia. E proprio su questo tasto preme l'allenatore delle aquile, Vincenzo Vivarini , che in conferenza stampa ha detto: "Sfideremo una squadra con blasone all'interno di un clima superlativo, sarà difficile".

SULLA GARA: "Abbiamo avuto poco tempo a disposizione per lavorare, ma saremo in grado di dire la nostra. Abbiamo analizzato il match con il Cittadella e ci siamo concentrati su alcuni aspetti che possiamo migliorare contro la Sampdoria. Magari abbiamo perso qualcosa in senso di sviluppo offensivo, ma si tratta tutta di una questione di equilibrio. Dobbiamo imparare a fare bene entrambe le cose" ha dichiarato Vincenzo Vivarini. Infine, sugli avversari: "Hanno modificato qualcosa nelle ultime partite, contro di noi adotteranno altri atteggiamenti e noi siamo pronti a eventuali variazioni. Esonero di Pirlo? Non credo, comunque non è una cosa che mi riguarda".