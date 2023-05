Como-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Como e Palermo si daranno battaglia oggi. Squadre in campo alle 12:30 per la sfida del campionato di Serie B.

Como-Palermo scenderanno in campo oggi, lunedì 1 maggio 2023 alle ore 12:30 per la 35esima giornata di Serie A. Appuntamento allo Stadio Comunale "G. Sinigaglia".

Como-Palermo, le ultime I padroni di casa del Como cercano tre punti per migliorare l'attuale classifica che li vede a quota 42 punti all'attivo. Per farlo, mister Longo si affiderà a Cerri e Cutrone in attacco. Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou e Iovine dovrebbero formare la cerniera di centrocampo mentre davanti a Gomis in porta ci saranno Odenthal, Scaglia e Binks.

Nel Palermo, a caccia di punti playoff, spazio al 4-3-3 con Corini che si affiderà a Brunori, Valente e Soleri avanzati in attacco. Segre, Gomes, Verre dovrebbero essere invece i centrocampisti. Davanti a Pigliacelli spazio a Mateju, Nedelcearu, Marconi e Sala.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita di oggi, lunedì 1 maggio, tra Como e Palermo andrà in scena alle 12:30 per la 35esima giornata di Serie B. Tifosi e appassionati potranno seguire la gara su ben tre piattaforme. I diritti sulla visione delle gare del campionato cadetto per l'intera stagione calcistica 2022-2023 sono affidati, infatti, a Sky e DAZN, oltre ad Helbiz Live.

Nello specifico l'emittente Sky sarà disponibile anche in streaming con Sky Go e NOW. Helbiz è presente anche nei Channel di Prime Video.

Di seguito le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

COMO (3-5-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks; Vignali, Arrigoni, Bellemo, Ioannou, Iovine; Cerri, Cutrone. Allenatore: Longo.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Gomes, Verre; Valente, Brunori, Soleri. Allenatore: Corini.