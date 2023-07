Cosenza, colpo La Mantia ad un passo: per lui pronto un biennale

Il Cosenza è ad un passo dall'aggiudicarsi le prestazioni di Andrea LaMantia. L'attaccante di proprietà dell'Empoli ha passato l'ultima annata alla Spal, in Serie B, e sarebbe pronto per questa nuova avventura. L'accordo con il giocatore ci sarebbe già e c'è intesa per un biennale. Il buon esito della trattativa è certamente da attribuire al direttore sportivo Gemmi, il quale ha individuato il profilo ex Spal che faceva al caso della squadra (centravanti da doppia cifra) e puntato proprio sul classe 1991. Ora ci sono da sbrigare i restanti documenti e da limare gli ultimi dettagli, ma per l'approdo dell'attaccante sembra solo questione di tempo.