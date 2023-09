Cremonese, Stroppa: ” Cosenza partita difficilissima, cerchiamo continuità”

COSENZA: "È una squadra che gioca molto bene, con valori e conoscenze. Secondo me è un gruppo che per caratteristiche ha individualità da temere, non solo in trasferta come nell’ultimo turno, ma anche in casa" queste le parole di Giovanni Stroppa in conferenza stampa di vigilia. Successivamente l'allenatore ha parlato anche del precedente pareggio contro l'Ascoli, facendo una disamina di quelli che sono stati gli errori che hanno portato al pareggio: "L'abbiamo rivista, ora non pensiamoci più e anzi facciamo tesoro degli errori che abbiamo commesso e delle tante altre cose che invece abbiamo fatto bene. C’è un’altra partita da affrontare, difficilissima. Per cui, dovremo migliorare per far sì che ci sia più continuità nella partita così da portare a casa il risultato".