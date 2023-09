Cremonese, Stroppa sul pareggio: “Meritavamo i tre punti, peccato…”

Debutto con pareggio per Giovanni Stroppa nella panchina della Cremonese . I grigiorossi contro l'Ascoli hanno diviso la posta in palio, ma il risultato è bugiardo secondo il tecnico: "Avevamo speso molto e con l'uomo in meno non siamo riusciti a vincerla. Però penso che i ragazzi, per la voglia che ci hanno messo, meritavano i tre punti. Sono comunque soddisfatto per la prestazione".

SULLAGARA: L'allenatore ha poi fatto un'analisi delle criticità che non hanno permesso i tre punti alla Cremonese. "I gol che abbiamo preso? Penso che potevamo essere più bravi: sul primo serviva più pressione di sicuro, sul secondo ci siamo allungati e su due rimpalli abbiamo preso gol. Lavoreremo per migliorare anche in questo senso. L'espulsione poi ha fatto tanto: abbiamo cominciato ad allungarci, a non essere più stretti e ordinati, così dialogare diventa veramente difficile. È stato un calo fisiologico, lo so". Tornando sulla prestazione della squadra: "Mi è piaciuto l’approccio, mi è piaciuta la volontà della squadra di andare a fare gol. Abbiamo creato tanto, magari non concludendo come volevamo. Centralmente Vazquez ha fatto benissimo per me, in tre giorni penso che le sensazioni sono molto positive sul lavoro da fare".