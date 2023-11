Eder si fa avanti: “Un brasiliano per la Samp? Magari torno io…”

SAMP: In primis, l'attaccante ha iniziato a parlare dell'ambiente Sampdoria che non vede l'ora di riabbracciare quando tornerà in vacanza in Italia: "A Genova ho lasciato tanti amici, spero di tornare presto per poterli riabbracciare. Sento spesso anche ex compagni come Renan, Soriano, Munari, De Silvestri, Palombo, ma anche membri dello staff come il dottor Baldari. Senza dimenticare Invernizzi, avevamo parlato di un calciatore brasiliano, Heitor...". E proprio continuando sul discorso di giovani talenti brasiliani da tenere in considerazione per il futuro, Eder parla anche per la Samp: "Un brasiliano per la Samp? Qui ci sono diversi talenti, non saprei. Ora è stato convocato in Nazionale Endrick, ha solo 17 anni. Non saprei dire con precisione un nome già pronto per che possa venire a Genova". Poi, scherzando: "Magari vengo io, anche se ora faccio 37 anni e sono vecchietto... (ride, ndr)".