Feralpisalò, Vecchi esonerato: scelto il sostituto

La Feralpisalò ha deciso di procedere con l'esonero di Stefano Vecchi. La società lombarda, alla prima stagione della propria storia in Serie B, ha iniziato la stagione in maniera negativa. L'allenatore Vecchi paga un inizio problematico: una sola vittoria, due pareggi e sette sconfitte in dieci partite. La Feralpisalò è attualmente penultima in classifica. La società ha diramato un comunicato ufficiale: "Feralpisalò annuncia di aver sollevato Stefano Vecchi dall’incarico di allenatore della Prima squadra. Lo ringraziamo per il contributo dato in questi anni e per essere stato tra i principali protagonisti della prima, storica promozione in Serie B. Il suo nome resterà per sempre nella storia dei Leoni del Garda".