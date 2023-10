Bari, Marino: “Voglio una squadra mentalmente libera. Nasti…”

Alla vigilia di Bari-Modena, ha parlato Pasquale Marino in conferenza stampa. Per l'allenatore siciliano ed ex Catania, si tratterà dell'esordio sulla panchina dei pugliesi. In sala stampa, Marino ha fatto il punto della situazione sui biancorossi: "Abbiamo cercato di dare continuità a quello che è stato fatto, con piccoli cambiamenti che non hanno stravolto più di tanto, in 15 giorni non si può stravolgere quanto fatto in tanti mesi. Abbiamo aggiunto qualcosa con idee diverse a quelle che c'erano prima, ma, ripeto, senza grossi cambiamenti".