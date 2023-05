Frosinone, Grosso: “Lavoro lungo e difficile, ora mi godo la promozione”

Intervenuto ai microfoni di LaGazzettadelloSport in occasione della Milano Football Week, Fabio Grosso ha parlato della trionfante stagione del Frosinone. I ciociari si sono infatti resi protagonisti di una grandissima annata, premiati con il primo posto in Serie B e promozione in diretta in Serie A: "È stato un lavoro lungo, bello, ma anche difficile. Prende il via già dall'anno scorso, dove a mio parere abbiamo disputato un grande campionato. Il grande lavoro è stato effettuato quest'estate con il direttore che portato grandi cambiamenti in spogliatoio".