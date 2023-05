Frosinone, Insigne: “Vogliamo tenere primo posto. Grosso come un padre”

Dopo la festa promozione in A arrivata con il risultato dell'ultimo turno di campionato, il Frosinone non intende abbassare la guardia e, anzi, tramite la grinta e la carica di Roberto Insigne , promette battaglia per mantenere la prima posizione in classifica.

"Faccio ancora fatica a realizzare tutto quello che abbiamo fatto, è stata una cosa straordinaria. Vincere è sempre bello, ma farlo con un gruppo come il nostro, i un ambiente come questo, in una piazza così calda è ancora più bello", ha detto Roberto Insigne .

Una curiosità sui suoi personalissimi festeggiamenti: "Se ho sentito mio fratello Lorenzo? Sì, abbiamo fatto una videochiamata di famiglia, cantando e festeggiando tutti insieme. Il fatto di non poterlo più vivere quotidianamente mi ha fatto molto soffrire, non è stato facile vederlo lasciare Napoli e il Napoli dopo 11 anni, per me non è la stessa cosa la squadra senza di lui, ma so che ha preso questa decisione per la sua crescita personale e il bene dei suoi figli. Ma non avrebbe mai voluto giocare contro il Napoli, e Toronto è stata la scelta migliore".