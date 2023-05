Frosinone-Reggina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo oggi alle 20:30 per il match di Serie B della 35esima giornata. Sarà battaglia tra Frosinone e Reggina.

Frosinone-Reggina scenderanno in campo oggi, lunedì 1 maggio 2023 alle ore 20:30 per la 35esima giornata di Serie B. Padroni di casa che cercano la promozione dopo aver dominato il torneo e aver perso, nelle ultime gare, quel maxi vantaggio accumulato.

Frosinone-Reggina, le ultime Al Benito Stirpe va di scena la sfida molto importante per i padroni di casa che potrebbero festeggiare la promozione matematica in A nel caso in cui, nel pomeriggio, il Bari non vincesse.

Il Frosinonedi Grosso è reduce da due pareggi di fila contro Sudtirol e Cagliari. Per trovare la vittoria, oggi in campo dovrebbero andarci Moro, Insigne e Caso per quanto riguarda il tridente offensivo. Spazio anche a Rohden, Boloca, Mazzitelli al centrocampo. In difesa, davanti a Turati, agiranno Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali

La Regginadi Inzaghi arriva, invece, dal pesante ko interno contro il Brescia. In campo Strelec, Canotto e Menez in avanti. Possibile centrocampo a tre con Fabbian, Hernani, Majer. In difesa, davanti a Colombi ci saranno Bouah, Cionek, Camporese, De Chiara.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La gara di oggi, lunedì 1 maggio 2023, tra Frosinone e Reggina si giocherà, come detto, alle 20:30 allo Stirpe. Il match potrà essere seguito dai tifosi e dagli appassionati di Serie B anche in diretta tv e streaming.

Saranno DAZN, Helbiz Live e Sky a trasmettere il match odierno anche in streaming sempre con DAZN e Helbiz e con Sky Go e NOW.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli, Cotali; Rohden, Boloca, Mazzitelli; Insigne, Moro, Caso. Allenatore: Grosso

REGGINA (4-3-3): Colombi; Bouah, Cionek, Camporese, De Chiara; Fabbian, Hernani, Majer; Canotto, Menez, Strelec. Allenatore: Inzaghi.