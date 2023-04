Genoa, cambio sponsor tecnico: dopo un anno sarà addio a Castore

Sembra essere già finito il matrimonio tra il Genoa e Castore, sponsor tecnico in quest'annata. Dopo solo una stagione, infatti, i rossoblù dovrebbero tornare nuovamente a Kappa, lasciata lo scorso anno per il giovane brand inglese che, però, sta riscontrando numerosi problemi negli ultimi tempi.

Ancora non è arrivata l'ufficialità dell'interruzione del rapporto tra il Grifone e lo sponsor, ma la voce che gira sembra lasciare pochi dubbi. Il Secolo XIX dà praticamente per fatto il cambio sponsor dopo appena un anno e scrive: "Le strade del Genoa e di Castore, azienda britannica di abbigliamento sportivo, si separano dopo un anno di collaborazione".

In tal senso viene anche fatto, come anticipato, il nome di Kappa che sarebbe in pole per tornare ad essere sponsor del club come già avvenuto dal 1998 al 2001 e dal 2019 al 2022.