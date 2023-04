Genoa, Criscito: “Orgoglioso di far parte di questo gruppo”. Poi elegge il… pendolino

Grande momento per il Grifone in campionato e tanto orgoglio da parte di uno dei pilastri della squadra e di tutto l'ambiente, Criscito.

Vola il Genoain campionato e, grazie al successo contro il Cittadella e il contemporaneo pari del Frosinone, si porta a -2 dalla vetta della classifica di Serie B. Un momento davvero magico per il Grifone che ha portato "capitano" Domenico MimmoCriscito ha esultare sui social e a dirsi estremamente orgoglioso del gruppo. Non solo. Poi, c'è un vero e proprio passaggio di consegne in rosa...