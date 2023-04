Genoa, Gilardino: “Sturaro fondamentale, serviranno autostima e…”

Alla vigilia della 34esima giornata di campionato, Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa presentando il match Cittadella- Genoa . Il tecnico rossoblù ha analizzato gli avversari e avvisato la squadra delle difficoltà del match : "Non sarà semplice perché loro hanno un obiettivo da raggiungere, ovvero la salvezza. Ci serviranno autostima, per il gruppo e per i giocatori, ed entusiasmo riferito alla squadra ma anche per i nostri stessi tifosi che, senza alcun dubbio, ci seguiranno con calore e passione".

Per l'occasione, inoltre, Gilardino recupera uno degli uomini chiave del Genoa (ai box per fastidio muscolare): "Sturaro? Il suo ritorno è importante, lo definirei quasi un giocatore fondamentale per la squadra". C'è però qualcosa che ancora manca al grifone per agganciare definitivamente la promozione diretta, il riferimento ai due attaccanti Coda e Gudmundsson: "A loro più che altro chiediamo i gol, ma non sono preoccupato. Fanno un gran lavoro per la squadra e non ho dubbi che torneranno presto a segnare".