Genoa, una buona notizia per Gilardino in vista del Cittadella

In casa Grifone c'è grande voglia di proseguire al meglio la stagione e portare a casa i punti necessari per il ritorno in A. In vista della sfida col Cittadella potrebbe essere un rientro importante.

Buone notizie per il Genoadi mister Alberto Gilardinoin vista del prossimo impegno di campionato di B contro il Cittadella e, in generale, per il rush finale della stagione. Nelle scorse ore, infatti, Stefano Sturaro è tornato ad allenarsi in gruppo.

Dopo un paio di settimane passate a riposo a causa di un fastidio muscolare, il capitano del Grifone si è messo nuovamente a disposizione del tecnico mostrando di essersi lasciato definitivamente alle spalle il leggero infortunio.

Il centrocampista si candida quindi per un posto nella lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Cittadella. Da capire se il mister lo vorrà fin da subito portare con sé o se preferirà lasciarlo ancora a riposo per averlo al meglio nelle gare successive. Molto si comprenderà dalla conferenza stampa dell'allenatore nelle prossime ore.

Tra gli altri indisponibili, proseguono i rispettivi iter di recupero personalizzati anche Pajac e Haps.