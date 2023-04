Genoa, Gudmundsson: “Mi trovo bene qui, ho passato un bellissimo primo anno”

Il vero asso nella manica del Genoa è Alberto Gudmundsson, arrivato ad inizio stagione proprio per coronare il sogno di tornare in Serie A. L'attaccante oltre ad essere un grande calciatore se ne intende anche di moda, così ha rilasciato una lunga intervista al magazine OutPump. "Quando arrivai a Genova, oltre un anno fa, non sapevo davvero cosa aspettarmi. È successo tutto molto in fretta, quando sono venuto a conoscenza dell’interesse del club ho firmato e mi sono ritrovato in città".