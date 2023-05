Genoa, Gudmundsson resta a piedi dopo festa promozione: un tifoso lo riporta a casa

L'incredibile racconto di un tifoso protagonista insieme all'attaccante del Grifone protagonista della promozione in A.

Redazione ITASportPress

Una storia incredibile che accompagna queste ore di festa in casa Genoadopo la promozione matematica raggiunta dopo l'ultima gara di campionato contro l'Ascoli. A raccontarla un tifosi del Grifone che si è ritrovato ad accompagnare a casa uno dei calciatori protagonisti della cavalcata dei rossoblù, tornati in A dopo una stagione in cadetteria.

A Chiamarsi Bomber è Filippo Maestrini il protagonista che ha svelato di aver riportato a casa Albert Gudmundsson, rimasto a piedi dopo la festa.

"Ho seguito con gli amici e tanti altri scooter il pullman della squadra in parata fino a una piazza sul lungomare di Genova. Quando i calciatori sono scesi ho visto Albert Gudmundsson un po' spaesato. Mi sono avvicinato e, un po' per scherzo, gli ho chiesto se volesse un passaggio fino a casa". L'attaccante a quel punto ha chiesto al tifoso se avesse un casco per lui e ha accettato "l'invito" del fan.

"Mentre lo accompagnavo abbiamo parlato della vita a Genova, della partita, di come abbiamo vissuto in modo diverso le stesse emozioni dei minuti finali in tribuna e sul campo. Arrivati vicino a casa sua si è voluto sdebitare regalandomi la sua maglia celebrativa inoltre mi ha chiesto di poter fare un selfie e poi l'ha pubblicato sulle sue storie. E' stato tutto tanto inaspettato, quanto bellissimo".