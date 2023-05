Genoa, Vogliacco: “Per la A non facciamo calcoli. Sul Bari che insegue…”

Alessandro Vogliacco , difensore del Genoa , ha commentato lo 0-0 ottenuto dal Grifone sul campo del Sudtirol nell'ultimo turno di Serie B. Ai microfoni di SkySport il giocatore ha spiegato che la formazione rossoblù non ha fatto tabelle per l'eventuale promozione e, anzi, punta a fare ogni gara al massimo per tenere distante il Bari, terzo e all'inseguimento.

NESSUN CALCOLO - "Abbiamo visto il risultato del Bari (pari col Cittadella ndr) e ci ha aiutato anche se noi pensiamo prima sempre a noi. Gilardino ci trasmette grande fiducia e poi prepara benissimo le partite. Ci ha dato grande compattezza. Tabella promozione? Non ne abbiamo fatto, non vogliamo fare calcoli. Non dobbiamo essere spregiudicati o folli. In campi come questi dobbiamo portare a casa la prestazione per non perdere il vantaggio sul Bari che ci insegue", ha detto Vogliacco.